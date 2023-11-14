الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الادعاء الألماني يأمر بالقبض على عراقي يُشْتَبَه في انتمائه لـ"داعــش"

داعش
داعش

أمر الادعاء العام الألماني بالقبض على رجل يُشْتَبَه في انتمائه لتنظيم داعــش الإرهابي.

وأعلن الادعاء الألماني، في مدينة كارلسروه، أنه تم إيداع الرجل وهو عراقي في الحبس الاحتياطي اليوم الثلاثاء، بتهمة الاشتباه في انتمائه لمنظمة إرهابية في الخارج.

وكان ضباط من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على الرجل في مدينة فرايبرج بولاية سكسونيا شرق ألمانيا أمس الاثنين.

ويُعْتَقَد أن الرجل انضم إلى داعش في العراق في خريف عام 2013، وبحسب تحقيقات الادعاء العام، فإنه يُعْتَقَد أن الرجل عمل في الفترة اللاحقة كمقاتل لصالح التنظيم.

كما يُعْتَقَد أنه عمل أيضا في قطاع الأمن في إدارة داعش في شمال العراق في الفترة بين خريف 2016 وربيع 2017.

الادعاء العام داعش عراقي المكتب الاتحادي فرايبرج سكسونيا المانيا

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