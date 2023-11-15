الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالطواقم الطبية فى مستشفى الشفاء بغزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء في غزة تثير القلق.

وأشار أدهانوم غيبريسوس، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن المنظمة فقدت الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت، فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف بين المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد إعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.

وحمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي مقتضب، قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضًا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى حوالى 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.