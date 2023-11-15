تعاقدات تجارية بين الأفارقة ومنتجات المحلة الكبرى في الغربية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة يسري الشرقاوي، رحلة ميدانية إلى محافظة الغربية بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من نسخة معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023. وتنفذ الجمعية في هذا المعرض حزمة من الأنشطة المتنوعة ضمن برنامج ومبادرة "سفراء للصناعة المصرية".

واستهدفت الزيارة تنفيذ عملي واقعي لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وحرصنا دوما على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعريف الأفارقة بما لديها مصر من قدرات صناعية وإنتاجية، وهذا هو أفضل طريق للتسويق.

وكان في استقبال الزيارة محافظ الغربية طارق رحمي، ورجال أعمال الغربية، وبعض السادة النواب، وغرفة الصناعات النسيجية بالغربية، وفي مقدمتهم النائب محمود الشامي، ورجل الأعمال محمد فتحي أبو الفتح، ورابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة.

100 إفريقي في زيارة ميدانية

تمت الزيارة بحضور مجموعة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة يسري الشرقاوي، وبصحبته أعضاء مجلس الإدارة، ووفد مؤلف من 100 فرد أفريقي و7 سفراء ورؤساء بعثات في مصر، بما في ذلك موريشيوس وكوديفوار والنيجر وبوركينافاسو والسنغال وأوغندا. تم زيارة 4 من أكبر مصانع المحلة، بما في ذلك مصنع شركة مصر للغزل بالمحلة الكبرى، وهو واحد من أكبر قلاع الصناعة وأعرقها في أفريقيا منذ عام 1927. قام الوفد بزيارة أحدث مصانع مصر بعد التطوير في الصناعات النسيجية، وزاروا 3 من أكبر مصانع القطن الفاخر في القطاع الخاص، وزاروا معرضًا تم إعداده خصيصًا بـ60 عارضًا من منتجات المحلة تحت عنوان "من قلب الدلتا إلى كل أفريقيا"، وعُقدت ندوة تعريفية في قاعة المحاضرات المتطورة اللوجستية في طنطا بمنتجات المحافظة. تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى، تمهيدًا لتوسيع العمل المشترك في القارة.

وصرح يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، بأننا خلال أسبوع عمل مكثف، ومن هنا، من الغربية، عازمون على تصدير منتجات الغربية المتنوعة، وفق آليات جديدة لدخولها كل الأسواق الأفريقية بشكل منظم داخليًا وخارجيًا، ومستدامًا. وسنتعاون مع المحافظة من أجل نجاح هذه المهمة، لاسيما أن منتجات الغربية مطلوبة في أفريقيا، ومنتجات العطور والياسمين مطلوبة عالميًا وأوروبيًا. وإن نموذج الغربية، الذي يمتلك القدرات، ومنهم كافة الأصدقاء وأعضاء الجمعية، يستحق أن نعمل من أجل نجاح وتوسيع المشاركة وتصدير الخبرات والمنتجات من الغربية. الأمر الذي يبحث عنه بالفعل دول أفريقية، ومنها موريشيوس وبوركينا فاسو وبنين وتوجو.

وأعرب طارق رحمي، محافظ الغربية، عن شكره وتقديره وامتنانه لهذه الزيارة الهامة والفاعلة والناجزة، وأكد على سعادته عندما شاهد الزوار من تجار أوغندا وكينيا والسنغال وجنوب السودان يتفاوضون مع المصنعين والتجار للتعاقد على شراء المنتجات من المحلة. وأكد على استعداده لدعم هذا الملف الهام بشخصه، وأن المحافظة سوف تعد خطة عمل مع الجمعية لعمل تؤامة مع المحافظات والعواصم الأفريقية لدعم ملفات نقل الخبرات والقدرات، وتصدير وتبادل المنتجات، وكذلك تفعيل التدريب الحقيقي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية. وإن الغربية لها ريادة في هذا المجال.

تم التنسيق مع الوفد الكيني وكذلك إجراء تواصل هاتفي مع غرفة تجارة السنغال وذلك طلبًا لقوائم المستوردين للملابس والمنتجات القطنية من خارج القارة حتى يتم إرسال العينات والأسعار لهم لمنتجات الغربية تمهيدًا لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف الهام.

تكريم في ختام الفعاليات

وفي نهاية اليوم قام المحافظ بتكريم السفارات والسادة السفراء ورؤساء البعثات وأعضاء البعثات وفي كلمة الختام عبَّر الشرقاوي عن سعادته عندما شاهد أكثر من ١٠٠ أفريقي يرفعون منتجات المحلة الكبرى من المنسوجات عالية ويلتقطون معها الصور، فقد كان حلمًا وبات حقيقة، كما أرسلوا ونشروا جميع هذه الصور والمقاطع على مواقعهم في جميع دول القارة، وهذه هي رسالة حقيقية للعمل على أرض الواقع من أجل تعزيز التجارة البينية.