الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب "حقوق الإنسان": حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تلتقى جميع أبناء الشعب دون تفرقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب "حقوق الإنسان والمواطنة"، إنَّ حملة المرشح الرئاسي  عبدالفتاح السيسي، تلتقي وتخاطب جميع أبناء الشعب المصري دون تفرقة بين أحد منهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما تفعله في ذلك الإطار، اتجاه جيد يوسع دائرة الانتشار، مشيرًا إلى انتهاج هذه الدورة الانتخابية نهجا غير مسبوق من ناحية التنوع وهناك تحفيز لجميع أبناء مصر للمشاركة والإدلاء بالأصوات في سباق انتخابات الرئاسة وهو استحقاق مهم.

الدور التوعوى التثقيفى للأحزاب السياسية 

ولفت إلى أن هناك دورا مهما للأحزاب السياسية في هذه المرحلة، مضيفًا: "حزب «حقوق الإنسان» يقوم بدور توعوي تثقيفي لأبناء شعب مصر"، موضحًا أن الدور الأساسي للأحزاب أن تكون حلقة الوصل بين المواطنين والإدارة الحكومية، وذلك من خلال مؤتمرات الأحزاب في المحافظات والتي يتم بها إجراء حوار مفتوح للشباب يعبرون فيه عن رغباتهم، وجميع الحضور كذلك.

وتابع رئيس حزب "حقوق الإنسان"، أن الشباب يمثلون 60% من أبناء مصر، وبالتالي من الأهمية الإجابة عن تساؤلاتهم وإيجاد ردود مقنعة لهذه التساؤلات بموضوعية بحتة، ما يحفزهم على التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية.

وواصل: "المؤتمرات التي عقدها حزب حقوق الإنسان في محافظة كفر الشيخ، والقليوبية والقاهرة وبني سويف والإسماعيلية، كانت هناك عدة تساؤلات، منها شكل الانتخابات وطبيعتها لأن هناك 4 مرشحين وكل مرشح له مؤيدوه، منهم 3 مرشحين رؤساء أحزاب سياسية، ما يكون دافعا لمؤيدي المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي للتمسك بمرشحهم".

حزب حقوق الإنسان المرشح عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مصر الشعب المصري

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