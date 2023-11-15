في عهد السيسي.. شرق العوينات جنة مصر الخضراء في الوادي الجديد

يعتبر مشروع شرق العوينات هو أحد أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة في جنوب الوادي الجديد بالصحراء الغربية بهدف إضافة نحو 220 ألف فدان للرقعة الزراعية يتم ريها بالكامل من خلال المياه الجوفية باستخدام أساليب الري الحديثة والزراعة النظيفة لتوفير إنتاج زراعي خال من الملوثات.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن منطقة شرق العوينات تتميز بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها وربطها بشبكة طرق متكاملة، وهو ما جعلها موقعا مهما للاستثمار الزراعي.

وفى خلال سنوات قليلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد حققت منطقة شرق العوينات طفرة إنتاجية فى عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة القمح والبطاطس والقطن قصير التيلة وباقى محاصيل الغلال والفواكه ومحاصيل الأعلاف وغيرها.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن منطقة شرق العوينات تبعد حوالى 365 كم جنوب مركز الداخلة، وتضم 528 ألف فدان مقسمة إلى 22 قطعة مساحة القطعة 24،000 فدان، وتتنوع تكوينات التربة فى شرق العوينات ما بين الأراضى الرملية والرملية طميية وهى تعتبر من أفضل الأراضى الصالحة للزراعة، ويتم تطبيق نظام الرى المتطور فى هذه المنطقة بأنواعه المختلفة (رى بالرش- رى بالتنقيط)، عن طريق حفر الآبار لاستغلال مخزون المياه الجوفية، وتمتاز بكونها التربة الغنية والخالية من الملوثات، ما يجعلها مثالية، وتنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًّا، ومن المستهدف الوصول بحجم الرقعة الزراعية إلى مليون فدان بمنطقة شرق العوينات بحلول عام 2030.

أهم المحاصيل الاستراتيجية المنزرعة بشرق العوينات

ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تزرع في منطقة شرق العوينات هي (قمح – شعير – خضر- بطاطس – فول سوداني – محاصيل أعلاف – كنتالوب – ثوم— نباتات طبية (كانولا – كمون – نعناع).

ومحاصيل بستانية (مانجو– جوافة – برتقال – ليمون نخيل – تين )، تم توفير 6 ملايين شتله أشجار مصدات رياح وذلك لإقامة سياج للوقاية من زحف الرمال.

وأكد الزملوط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أضاف أمل جديد يضاف لسجلات مصر في الفترة الأخيرة بمنطقة شرق العوينات، وأصبحت محل اهتمام القيادة السياسية وعلى راسهم صاحب التنمية وباني الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي الذي أعطى إشارة البدء لتنفيذ مصنع «سمايلى فرايز» العملاق والأكبر في الشرق الاوسط لتصنيع البطاطس النصف مقلية الموجود بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد وتحت قيادة جهاز الخدمة الوطنية.

وينتج مصنع «سمايلى فرايز» للبطاطس النصف مقلية طاقة استيعابية حوالي 10 طن /ساعة لتحقيق الاستفادة القصوى من محصول البطاطس بمنطقة شرق العوينات لإنتاج البطاطس نصف المقلية، ولتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، كنواة لمنطقة صناعية في هذه المنطقة الواعدة من ارض مصر.

تطوير شبكة كهرباء عملاقة

وأضاف الزملوط أن الحكومة المصرية أنجزت أكبر عملية إحلال وتطوير لطريق شرق العوينات بنسبة 80% وبتكلفة تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه، كما جرى تشغيل أول محطة لمعوضات القدرة غير الفعالة "STATCOM" فى جمهورية مصر العربية من داخل محطة محولات شرق العوينات ليكون محطة فارقة فى استقرار التغذية الكهربائية فى منطقة شرق العوينات تحت إشراف شركة كهرباء مصر العليا وقطاع شبكات توشكى وشرق العوينات.