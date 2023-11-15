المنتخب الوطني يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة جيبوتي

ركز البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ، خلال التدريبات على كيفية تنوع اللعب وتغيير الخطة داخل الملعب، لمواكبة التغييرات المتوقعة فى منتخب جيبوتى فى ظل قلة المعلومات المتاحة عن الفريق، والمفاجات التى تحملها مثل هذه المباريا ت التى تجرى امام منتخبات من التصنيف الاخير على مستوى افريقيا.

ومن المقر ان يشهد مران اليوم تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخاصة بمباراة الغد وكذلك اختيار التشكيل الذى سيخوض به فيتوريا المباراة، فى ظل رغبته الدائمة فى ثبات التشكيل الذى يوجد حالة من الانسجام والترابط بين اللاعبين، برغم حاجة بعض المباريات للعب بطريقة دفاعية كما حدث فى ودية زامبيا والتى دفع خلالها فيتوريا بثلاثة لاعبين فى خط الوسط يغلب عليهم الطابع الدفاعى، لكنه عاد وغير من الطريقة فى ودية الجزائر.

وشهد مران أمس الثلاثاء ، انضمام الثلاثى محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد بعدما تعذر انضمامهما فى اليوم الاول للمعسكر بسبب مشاركتهم مع انديتهم فى مباريات يوم الاحد الماضى، حيث فضل فيتوريا حصول الثلاثى على راحة لمدة ساعات عقب الوصول للقاهرة قبل الانضمام للمعسكر ظهر أمس .

وواصل منتخب مصر الأول تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

واكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة اليوم بتواجد محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش ومشاركتهم في المران .

وتضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا وهم : محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.