اليوم.. سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد المؤهلة لدورة باريس الأوليمبية

تشهد دار المدرعات بالقاهرة في السابعة مساء اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد ومنصور واريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال المؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024 والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 ينايرالمقبل بمجمع الصالات باستاد القاهرة .

16 منتخبا يشاركون في بطولة إفريقيا

ويشارك في البطولة 16 منتخبا وهم : مصر وتونس والمغرب والجزائر وأنجولا والرأس الأخضر والكاميرون والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والجابون وغينيا وليبيا ونيجيريا ورواندا وزامبيا وكينيا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات تلعب بنظام دوري من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية ثم تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الإفريقية مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في صيف 2024 .

السجل الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة اليد

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات فوزا ببطولة الأمم الإفريقية برصيد 8 ألقاب أعوام 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016 و2020 و2022 بينما يتصدر منتخب تونس قائمة أكثر المنتخبات فوزا باللقب برصيد عشرة ألقاب أعوام 1974 و1976 و1979 و1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2012 و2018 وفاز منتخب الجزائر باللقب سبع مرات أعوام 1981 و1983 و1985 و1987 و1989 و1996 و2014.

وخاض منتخب مصر قد خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني يومى 3 و5 نوفمبر الجاري ضمن استعدادته لبطولة الأمم الإفريقية انتهت الأول بالتعادل 31 -31 وانتهت المباراة الثانية بفوز منتخب ألمانيا بفارق هدف وشارك في المباراتين 18 لاعبا وهم: كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار وأحمد هشام " سيسا " ومازن رضا وعلي زين وعمر الفولي ومحمد مجدي وأحمد خيرى ويحيى الدرع وسيف الدرع ومحسن رمضان ومحمد هشام سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل وخالد وليد وياسر سيف .

ويتكون الجهاز الفنى لمنتخب مصر من محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للرجال والإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى مدرب عاما و مانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد المدير الإداري و الدكتور محمد شوقى طبيبا والمهندس محمد إمام محلل أداء و إدواردو سكياردو محلل أداء ومانويل أورتيجا مدرب الأحمال.