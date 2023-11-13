الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دعوة وزير الرياضية ورئيس اللجنة الأولمبية لحضور قرعة بطولة إفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

قرر اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، إقامة حفل سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية للرجال في السابعة مساء الأربعاء المقبل، بدار المدرعات في القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا المؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٩ يناير المقبل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة ١٦ منتخبا: مصر والجزائر وتونس وأنجولا و الرأس الأخضر وغينيا والكونغو والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا و رواندا و زامبيا و الكونغو الديمقراطية وكينيا 

ووجه اتحاد كرة اليد الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، لحضور القرعة التي ستشهد تواجد كوكبة من نجوم اللعبة وقيادتها وفي مقدمتهم منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة ورموز كرة اليد والرياضة المصرية.

كان منتخب مصر قد خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني يومى 3 و5 نوفمبر الجاري انتهت الأول ىبالتعادل 31 -31 وانتهت المباراة الثانية بفوز منتخب ألمانيا  بفارق هدف وشارك في المباراتين 18 لاعبا وهم: كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار وأحمد هشام " سيسا " ومازن رضا وعلي زين وعمر الفولي ومحمد مجدي وأحمد خيرى ويحيى الدرع وسيف الدرع ومحسن رمضان ومحمد هشام سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل  وخالد وليد وياسر سيف .

ويتكون الجهاز الفنى لمنتخب مصر من محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للرجال والإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى مدرب عاما و مانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد المدير الإداري و الدكتور محمد شوقى طبيبا والمهندس محمد إمام محلل أداء و إدواردو سكياردو محلل أداء ومانويل أورتيجا مدرب الأحمال.

الاتحاد المصرى لكرة اليد بطولة افريقيا لكرة اليد منتخب مصر كريم هنداوي يحيي الدرع

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