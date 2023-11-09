الأهلى يسقط أمام برشلونة فى مونديال أندية كرة اليد

خسر الأهلي قمة مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد سوبر جلوب المقامة، بمدينة الدمام أمام برشلونة بنتيجة 26/37.

ويشارك الأهلي في بطولة العام الحالي، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا للأندية على حساب الزمالك في النسخة الأخيرة.

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وامتلأت صالة المواجهة بجماهير الأهلي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.

بدأ الأهلي المواجهة بقوة كبيرة، وأخذ ذمام الأفضلية من البداية على العملاق الكتلوني بفارق هدفين وسط تألق كبير لمحمد إبرهيم حارس مرمى الأحمر.

ظل الأهلي محافظا على تقدمه حتى الدقيقة 18 التي شهدت التقدم الأول لبرشلونة بنتيجة 10/12 استغلالًا للنقص العددي في صفوف الأهلي بعد إيقاف إبرهيم المصري لدقيقتين.

واصل حارس مرمى الأهلي محمد إبرهيم مباراته الكبيرة وحرم برشلونة من عدد كبير من الأهداف ليبقي الأهلي في المواجهة، ونجح عمر خالد (كاستيلو) وعبدالرحمن فيصل في إدراك التعادل بهدفين متتاليين.

عاد برشلونة للتقدم من جديد على الرغم من تألق محمد إبرهيم الذي حرم برشلونة من رمية جزائية إلا أن سوء التوفيق وسوء التصرف على المستوى الهجومي أعطى فرصة لبرشلونة للتقدم بفارق 3 أهداف لأول مرة بنتيجة 13/16.

حصل جوسفين لاعب برشلونة على بطاقة حمراء بعد تدخل خشن؛ ليغادر ملعب المواجهة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول ويلعب فريقه منقوصا لدقيقتين.

استمر فارق الثلاثة أهداف حتى نهاية الشوط الأول بنتيجة 16/19 لصالح برشلونة.

الأهلي لم ينجح في دخول الشوط الثاني بنفس قوة الأول ليستغل برشلونة الموقف، وينجح في توسيع الفارق بشكل كبير خلال الدقائق العشرة الأولى ليصل إلى عشرة أهداف.

حاول الأهلي تقليص الفارق قليلا إلا أن برشلونة عاد من جديد ليوسع الفارق؛ ليصبح ثمانية أهداف قبل 12 دقيقة على نهاية المباراة.

عاد فارق العشرة أهداف من جديد لتصبح النتيجة 24/34 قبل خمس دقائق من نهاية المباراة؛ لتصبح المباراة في حكم المنتهية إكلينيكيا.

لم تأت الدقائق المتبقية بأي جديد واستمر التفوق الإسباني لتنتهي المباراة بخسارة الأهلي 26/37.

ويشارك الأهلي في النسخة الحالية من البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث خاض غمار نسخة العام الماضي بالدمام أيضا وحصد المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع فوكس برلين الألماني في نصف النهائي، فيما يواجه الأهلي شقيقه الكويت الكويتي لتحديد المراكز من الخامس للثامن.

ويعد أفضل إنجاز حققه الأهلي وكرة اليد المصرية في هذه البطولة بشكل عام تحقيق الميدالية الفضية في نسخة عام 2007، والتي استضافها الأهلي نفسه في صالة الأمير عبدالله الفيصل في فرع النادي بالجزيرة، ضمن احتفالات مرور 100 عام على تأسيس القلعة الحمراء.

أما برشلونة فهو البطل التاريخي للمسابقة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها بخمسة ألقاب، وسيسعى لتخطي عقبة فوكس برلين من أجل محاولة التتويج بلقبه السادس.