سوبر جلوب: الأهلي يتأخر بفارق 3 أهداف أمام برشلونة في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من قمة المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب والمقامة في مدينة الدمام السعودية بتأخر الأهلي أمام برشلونة الإسباني 16/19 في الجولة الثانية بدور المجموعات.

ويشارك الأهلي في بطولة العام الحالي ممثلا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا للأندية على حساب الزمالك في النسخة الأخيرة.

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وامتلئت صالة المواجهة بجماهير الأهلي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.

بدأ الأهلي المواجهة بقوة كبيرة وأخذ ذمام الأفضلية من البداية على العملاق الكتلوني بفارق هدفين وسط تألق كبير لمحمد إبرهيم حارس مرمى الأحمر.

ظل الأهلي محافظا على تقدمه حتى الدقيقة 18 التي شهدت التقدم الأول لبرشلونة بنتيجة 10/12 استغلالا للنقص العددي في صفوف الأهلي بعد إيقاف إبرهيم المصري لدقيقتين.

واصل حارس مرمى الأهلي محمد إبرهيم مباراته الكبيرة وحرم برشلونة من عدد كبير من الأهداف ليبقي ألأأهلي في المواجهة، ونجح عمر خالد (كاستيلو) وعبد الرحمن فيصل في إدراك التعادل بهدفين متتاليين.

عاد برشلونة للتقدم من جديد على الرغم من تألق محمد إبرهيم الذي حرم برشلونة من رمية جزائية إلا أن سوء التوفيق وسوء التصرف على المستوى الهجومي أعطى فرصة لبرشلونة للتقدم بفارق 3 أهداف لأول مرة بنتيجة 13/16.

حصل جوسفين لاعب برشلونة على بطاقة حمراء بعد تدخل خشن ليغادر ملعب المواجهة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول ويلعب فريقه منقوصا لدقيقتين.

استمر فارق الثلاثة أهداف حتى نهاية الشوط الأول بنتيجة 16/19 لصالح برشلونة.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثانية على التوالي حيث شارك في نسخة العام الماضي بالدمام أيضا وحصد المركز الرابع.