الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستهل مشواره في مونديال الأندية لكرة اليد بفوزه على النور السعودي

الأهلي - كرة يد
الأهلي - كرة يد

استهل النادي الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، وذلك بفوزه على النور السعودي بنتيجة 38-20، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، والتي جمعتهما بصالة وزارة الرياضة بالدمام.

المباراة شهدت اكتساح أهلاوي، ليتفوق في الشوط الأول بنتيجة 16-12.

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الأهلي يبدأ مشواره في بطولة العالم لكرة اليد بمواجهة النور السعودي

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة

وفي الشوط الثاني، وسع الأهلي الفارق، ليتفوق بنتيجة 22-8، منهيًا المباراة لصالحه بنتيجة 38-20.

وحصد محمد رمضان حارس الأهلي، على جائزة رجل المباراة.

ويلعب الأهلي في الجولة المقبلة أمام برشلونة الإسباني، يوم الخميس 9 نوفمبر.

12 فريقا في مونديال العالم لكرة اليد

ويشارك في بطولة العالم للأندية 12 فريقا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات ضمت الأولى الأهلي والنور السعودي وبرشلونة الإسباني، وضمت المجموعة الثانية فرق يونلو الأرجنتيني وفوخس برلين الألماني والكويت الكويتي وضمت المجموعة الثالث فرق ماجد يبروج الألماني حامل اللقب والخليج السعودي و يونيفيرسيتي كوينزلاند الأسترالي بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق فيف كييلس البولندي والنجمة البحريني وكالهيت الأمريكى.

وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل أول كل مجموعة للدور نصف النهائي وتلعب الفرق التي ستحتل المركز الثاني على المراكز من الخامس إلى الثامن وتلعب الفرق التي ستحتل المركز الثالث على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وإضافة لمباراة الأهلي والنور تقام اليوم ثلاث مباريات أخرى حيث يلتقي فيف كييلس مع النجمة في العاشرة والنصف صباحا والكويت مع يونلو في الواحدة الاربع ظهرا وماجد يبورج مع الخليج في السادسة والنصف مساء.

20 لاعبا في قائمة الأهلي

ويرأس بعثة الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة وتضم خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد والأسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق ومحمد إبراهيم المدرب العام وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى وهاني النجدي المدير  الإداري ومحمد أبو زيد إداري الفريق والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق ومعاونيه عمرو عصام وعبدالله حسن و20لاعبا هم: عبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن حميد وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني «فوكس» وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد «كاستيلو» وعمر سامي وأحمد هشام «سيسا» وعبد العزيز إيهاب  ومحمود عبد العزيز «جدو» وإسلام راضي وعبدالرحمن فيصل.

النادي الأهلي سوبر جلوب بطولة العالم للأندية لكرة اليد الاهلى النور

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