الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يبدأ مشواره في بطولة العالم لكرة اليد بمواجهة النور السعودي

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

يبدأ فريق الأهلي لكرة اليد مشواره في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الدمام بالسعودية في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري بمواجهة  فريق النور السعودي في الثالثة عصر اليوم بصالة وزارة الرياضة بالدمام في أولى مباريات المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلي للفوز على النور قبل المواجهة الصعبة مع برشلونة الإسباني في ختام منافسات المجموعة الأولى.

12 فريقا في مونديال العالم لكرة اليد

ويشارك في بطولة العالم للأندية 12 فريقا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات ضمت الأولى الأهلي والنور السعودي وبرشلونة الإسباني وضمت المجموعة الثانية فرق يونلو الأرجنتيني وفوخس برلين الألماني والكويت الكويتي وضمت المجموعة الثالث فرق ماجد يبروج الألماني حامل اللقب والخليج السعودي و يونيفيرسيتي كوينزلاند الأسترالي بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق فيف كييلس البولندي والنجمة البحريني وكالهيت الأمريكى.

وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل أول كل مجموعة للدور نصف النهائي وتلعب الفرق التي ستحتل المركز الثاني على المراكز من الخامس إلى الثامن وتلعب الفرق التي ستحتل المركز الثالث على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وإضافة لمباراة الأهلي والنور تقام اليوم ثلاث مباريات أخرى حيث يلتقي فيف كييلس مع النجمة في العاشرة والنصف صباحا والكويت مع يونلو في الواحدة الاربع ظهرا وماجد يبورج مع الخليج في السادسة والنصف مساء.

20 لاعبا في قائمة الأهلي

ويرأس بعثة الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة وتضم خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد والأسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق ومحمد إبراهيم المدرب العام وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى وهاني النجدي المدير  الإداري ومحمد أبو زيد إداري الفريق والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق ومعاونيه عمرو عصام وعبدالله حسن و20لاعبا هم: عبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن حميد وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني «فوكس» وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد «كاستيلو» وعمر سامي وأحمد هشام «سيسا» وعبد العزيز إيهاب  ومحمود عبد العزيز «جدو» وإسلام راضي وعبدالرحمن فيصل.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد فريق الأهلي فريق النور السعودي برشلونة الإسباني الإسباني ديفيد ديفيز

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