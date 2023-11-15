الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأوليمبي يواجه هلال مطروح ودمنهور ضيفا على الإسكندرية للبترول في القسم الثاني "ب"

فريق الأوليمبي
فريق الأوليمبي

تقام خمس مباريات في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الخامس للمجموعة الثالثة " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " حيث يحل الأوليمبي المتصدر برصيد 8 نقاط بقيادة محمد كيتا ضيفا على فريق هلال مطروح الثامن برصيد أربع نقاط وحقق الأوليمبي انتصارين وتعادل مرتين ولم يتعرض للهزيمة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف بينما حقق هلال مطروح فوزا واحدا مقابل تعادل وهزيمتين وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

دلفي يستضيف المجد السكندري 

ويستضيف دلفي الثاني برصيد 8 نقاط فريق المجد السكندري السابع برصيد خمس نقاط  وحقق دلفي انتصارين وتعادل مرتين ولم يذق طعم الهزيمة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما حقق المجد السكندري فوزا واحدا مقابل تعادلين  وهزيمة واحدة وسجل هدفين ودخل مرماه هدفان.

المجد تعادل في أخر مبارياته مع الإسكندرية للبترول

ويستضيف الحمام الثالث برصيد سبع نقاط فريق سبورتنج الرابع برصيد سبع نقاط بقيادة أحمد فاروق وحقق الحمام انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل سبعة أهداف واهتزت شباكه ست مرات وفي المقابل فاز سبورتنج مرتين وتعادل مرة واحدة ونال هزيمة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

كوم حمادة يواجه طلائع الأسطول 

ويلتقي مركز شباب كوم حمادة الخامس برصيد ست نقاط فريق طلائع الأسطول التاسع برصيد ثلاث نقاط بملعب القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية ولايعرف مركز شباب كوم حمادة لغة التعادلات حيث فاز مرتين وخسر مرتين وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف بينما حقق طلائع الأسطول فوزا واحدا وخسر ثلاث مرات وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

ويحل دمنهور السادس برصيد خمس نقاط ضيفا على فريق الإسكندرية للبترول الأخير برصيد نقطة واحدة وحقق دمنهور فوزا واحدا مقابل تعادلين وهزيمة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وفي المقابل فريق الإسكندرية للبترول هو الوحيد في المجموعة الذي لم يحقق أى فوز وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مرات وسجل هدفين واهتزت شباكه خمس مرات.

القسم الثاني ب الأوليمبي هلال مطروح دمنهور الإسكندرية للبترول

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