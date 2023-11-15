الاحتلال يقتحم غرف المرضى بمستشفى الشفاء ويطلق النار بكثافة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جنود الاحتلال، يقتحمون غرف المرضى، داخل مستشفى الشفاء، ويطلقون الرصاص بكثافة.



وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأربعاء، اقتحام مجمع مستشفى الشفاء في غزة، وشهود عيان تؤكد أخترق رصاص الاحتلال، نوافذ المستشفى.

وقال جيش الاحتلال، إن وحداته "تنفذ عملية دقيقة ومحددة الهدف ضد حماس بمنطقة محددة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".

وأكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، أنه لا يوجد شيء يستدعي إطلاق النار داخل المستشفى، لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يقوم به يشكل إرهابًا للموجودين في المجمع.

ويضم مستشفى الشفاء آلافًا من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جراء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما تزعم إسرائيل أن مجمع الشفاء الاستشفائي الضخم يضم منشآت لحركة حماس في شبكة أنفاق.