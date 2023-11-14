الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محلية كوم أمبو بأسوان: المراكز التكنولوجية بقرى "حياة كريمة" أكثر تطورًا

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي

تعد المراكز التكنولوجية بمحافظة أسوان، ضمن المشروعات التى تعمل بدورها على تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتسهيل وصولها للمواطنين فى اسرع وقت ممكن، حيث يمكنهم من خلالها استخراج الاوراق الرسمية ودفع الرسوم  بشكل افضل ووقت أسرع من السابق، نظرًا لان يتم التعامل بشكل تكنولوجى متطور سواء فى تقديم الطلبات أو دفع الرسوم.

وشهدت محافظة أسوان، خلال الآونة الأخيرة وتحديدًا مع دخول مبادرة حياة كريمة انشاء العديد من المراكز التكنولوجية المتطورة فى القرى الأكثر احتياجًا ولكنها تعدت خدماتها الموجودة فى المدن، والتى ساهمت بدورها فى طفرة هائلة داخل هذه القرى، وبلغ عددها تقريبًا ٣١ مركز تكنولوجى جديد على مستوى قرى المبادرة الرئاسية.

الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية 

ومن ناحيته، قال شوقى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، إن المراكز التكنولوجية تقدم للمواطنين كافة الخدمات والخاصة بمصلحتهم، سواء كان ترخيص ممتلكات أو شكاوى، شهادة صلاحية، طلب افادة، دفع رسوم، طلبات تقنين الأراضي وغيرها، كل مايخص الخدمات الموجودة بالوحدة المحلية يحصل عليها من المركز التكنولوجى، حيث انه حاليًا أي طلب يحتاجه المواطن يتم عن طريق المركز دون التعامل مع الموظفين كما كان فى السابق، حيث أنه يتم تقديم الطلب ويكون له مدة معينة للقبول ثم يتم الرد على المواطن من خلال رسالة نصية علي الهاتف الخاص به.

عدد المراكز التكنولوجية 

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن يبلغ عدد المراكز التكنولوجية بمركز كوم أمبو ١٠ مراكز، مركز واحد بالمدينة، و٩ أخرون تم انشاءهم حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصبح داخل كل وحدة قروية مركز تكنولوجي، مشيرًا إلى أن مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي من الساعه ٨ ونص صباحًا حتى ٣ عصرًا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أن المراكز التكنولوجية التى تم انشاؤها حديثًا ضمن مبادرة حياة كريمة تقدم عدة خدمات لا يقدمها المركز التكنولوجي بالمدينة نظرًا لانه يختص بخدمات الوحدة المحلية فقط، اما الموجود بالقرى يقدم خدمات البريد، والسجل المدنى، والشهر العقاري، وغيرها مما سيساهم فى توفير الخدمات بشكل اسرع وسيوفر وقت وجهد المواطنين.

ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية ضمن المشروعات التى ساهمت فى حدوث طفرة هائلة فى تقديم الخدمات الحكومية وسهلت وصولها  للمواطنين فى أسرع وقت ممكن.

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي
المراكز التكنولوجية تقديم الخدمات تسهيل الخدمات للمواطنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو الاوراق الرسمية الخدمات الحكومية

مواد متعلقة

أهالي أسوان عن مبادرة خفض الأسعار: تخفف العبء عن كاهلنا

محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

البدء فى إعادة إعمار 30 منزلًا بقرية الفؤادية فى أسوان

محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التخطيط لمناقشة وبحث مشروعات الخطة الاستثمارية

"شباب أسوان" تنظم معسكرين لـ 240 طفلا بقرى النوبة ضمن مشروع "مشواري"

محافظ أسوان يكلف وحدة أيادى مصر بالمشاركة فى مهرجان الجيزة للتمور

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بترؤس اجتماع خطة الطب الوقائى لمواجهة السيول أو أمطار

قيادي بـ"مصر الحديثة": فخورون بمواقف الرئيس السيسي الحاسمة تجاه الأزمة في غزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم