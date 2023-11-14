محلية كوم أمبو بأسوان: المراكز التكنولوجية بقرى "حياة كريمة" أكثر تطورًا

تعد المراكز التكنولوجية بمحافظة أسوان، ضمن المشروعات التى تعمل بدورها على تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتسهيل وصولها للمواطنين فى اسرع وقت ممكن، حيث يمكنهم من خلالها استخراج الاوراق الرسمية ودفع الرسوم بشكل افضل ووقت أسرع من السابق، نظرًا لان يتم التعامل بشكل تكنولوجى متطور سواء فى تقديم الطلبات أو دفع الرسوم.

وشهدت محافظة أسوان، خلال الآونة الأخيرة وتحديدًا مع دخول مبادرة حياة كريمة انشاء العديد من المراكز التكنولوجية المتطورة فى القرى الأكثر احتياجًا ولكنها تعدت خدماتها الموجودة فى المدن، والتى ساهمت بدورها فى طفرة هائلة داخل هذه القرى، وبلغ عددها تقريبًا ٣١ مركز تكنولوجى جديد على مستوى قرى المبادرة الرئاسية.

الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية

ومن ناحيته، قال شوقى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، إن المراكز التكنولوجية تقدم للمواطنين كافة الخدمات والخاصة بمصلحتهم، سواء كان ترخيص ممتلكات أو شكاوى، شهادة صلاحية، طلب افادة، دفع رسوم، طلبات تقنين الأراضي وغيرها، كل مايخص الخدمات الموجودة بالوحدة المحلية يحصل عليها من المركز التكنولوجى، حيث انه حاليًا أي طلب يحتاجه المواطن يتم عن طريق المركز دون التعامل مع الموظفين كما كان فى السابق، حيث أنه يتم تقديم الطلب ويكون له مدة معينة للقبول ثم يتم الرد على المواطن من خلال رسالة نصية علي الهاتف الخاص به.

عدد المراكز التكنولوجية

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن يبلغ عدد المراكز التكنولوجية بمركز كوم أمبو ١٠ مراكز، مركز واحد بالمدينة، و٩ أخرون تم انشاءهم حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصبح داخل كل وحدة قروية مركز تكنولوجي، مشيرًا إلى أن مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي من الساعه ٨ ونص صباحًا حتى ٣ عصرًا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أن المراكز التكنولوجية التى تم انشاؤها حديثًا ضمن مبادرة حياة كريمة تقدم عدة خدمات لا يقدمها المركز التكنولوجي بالمدينة نظرًا لانه يختص بخدمات الوحدة المحلية فقط، اما الموجود بالقرى يقدم خدمات البريد، والسجل المدنى، والشهر العقاري، وغيرها مما سيساهم فى توفير الخدمات بشكل اسرع وسيوفر وقت وجهد المواطنين.

ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية ضمن المشروعات التى ساهمت فى حدوث طفرة هائلة فى تقديم الخدمات الحكومية وسهلت وصولها للمواطنين فى أسرع وقت ممكن.