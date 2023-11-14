محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات.

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلًا عن الدكتورة هبة خالد ضمن فريق المدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفى كلمته، عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان عن سعادته للمشاركة فى إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة "، والذى يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة، والتى من بينها برنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية ".

المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف

وأكد محافظ أسوان أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية حيث حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة، والتى كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة.

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، بإعتبار أن الأكاديمية رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير فى مصر.

وطالب محافظ أسوان من سيدات أسوان بأهمية الإستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات.

وتستفيد من البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنةسنة، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى، وذلك خلال الفترة التدريبية التى تستمر على مدار 3 أسابيع، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات إجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

فعاليات البرنامج التدريبى المرأة تقود بالمحافظات المصرية

فعاليات البرنامج التدريبى المرأة تقود بالمحافظات المصرية