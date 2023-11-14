الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"علموا أطفالكم تاريخ القضية".. إيمان سند ترشح "صورتان" لعفاف طبالة

إيمان سند
إيمان سند

رشحت الباحثة في أدب الطفل د.إيمان سند عددًا  قصص للأطفال تشرح بشكل مبسط للأطفال القضية الفلسطينية وأبعادها؛ منها قصة للدكتورة عفاف طبالة مبدعة أدب الطفل بعنوان "صورتان"، وبرسوم الغلاف لينا ندّاف، وتتناول حرب 1948 أول حروب العرب مع إسرائيل، والتي قامت إثر إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وإعلان قيام إسرائيل فى منتصف مايو 1948".

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏نص‏

إيمان سند عن قصة "صورتان": أثرُ الفراشة لا يزول

أوضحت "سند" أثناء حديثها لـ"الدستور" أن هذه القصة كتبت عنها مقالًا نشر بجريدة "القاهرة"؛ حيث استلتها بالجملة الشعرية المحفورة على غلاف القصة؛ والتي قالت عنها: "أثرُ الفراشة لا يُرى... أثرُ الفراشةِ لا يزول".. ربما تريد الكاتبة أن تلقى الضوء على محمود درويش كشاعر لا يعرفه الصغار، أو ربما تقدمه لهم كشخصية شهيرة من تلك البقاع التى سوف تحدثهم عنها".  

نبذة عن إيمان سند

وإيمان سند هى كاتبة وباحثة فى أدب الطفل ومدير عام مركز تنمية الكتاب، صدر لها أكثر من مائة عمل منها «اختفاء زهور الخشخاش» عن الدار المصرية اللبنانية، «حكايات نورا» دار أطلس، «الأميرة ﻻ تنتظر» دار الطلائع، «تعلم والعب مع الحروف» وهى سلسلة رائدة في تعليم الأطفال الحروف والأرقام وصادرة عن الهيئة العامة للكتاب إلى جانب عشرات الكتب الموجهة للطفل والتي تخاطب كل مرحلة من مراحل النمو. 

ونالت إيمان سند شهادة تقدير من المركز الثقافى اليابانى تقديرا لجهودها وتعاونها في إحداث تبادل ثقافى بين المركز اليابانى ورواد الثقافة المصريين وخاصة في مجال (فن الأوريجامى)، تم منح الكاتبة إيمان سند ميدالية جامعة القاهرة للإهتمام بشباب المبدعين، وتشجيع انتاجهم من خلال المسابقات التي يقيمها المركز القومى لثقافة الطفل فبراير 2015.، قامت لجنة التراث التابعة لجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الملكية الفكرية بتكريم الكاتبة لمجهوداتها في مجال الطفولة، واسهاماتها في الاهتمام بالطفل المصرى، واهدتها درع وميدالية اللجنة، والجامعة.

د إيمان سند قصص الاطفال القضية الفلسطينية عفاف طبالة صورتان حرب 1948

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