غدًا.. بايدن وشي سيعلنان عن اتفاق لوقف تصدير الفنتانيل

ذكرت وكالة بلومبرج أنه من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، غدًا الأربعاء عن اتفاق يقضي بأن تتخذ الصين إجراءات صارمة ضد تصنيع وتصدير الفنتانيل، السبب الرئيسي في وباء المخدرات الاصطناعية الذي يُلقى عليه اللوم باعتباره القاتل الرئيسي للأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا.

وبحسب الوكالة فأنه بموجب الصفقة، التي لا يزال الرئيسان الأمريكي والصيني يضعان اللمسات النهائية عليها - ستلاحق الصين شركات الكيماويات لوقف تدفق الفنتانيل والمواد المصدرية المستخدمة في تصنيعه.

وفي المقابل، سيرفع البيت الأبيض في عهد بايدن القيود المفروضة على معهد الشرطة الجنائية في الصين.

ولطالما تساءلت الصين عن سبب توقع الولايات المتحدة التعاون في المعركة ضد الفنتانيل عندما فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا على المعهد.

في العام الماضي، أبلغت الولايات المتحدة عن 110 آلاف حالة وفاة بسبب جرعات زائدة من المخدرات الاصطناعية، أكثر من ثلثيها مرتبطة بالفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية.

ما هو الفنتانيل وكيف يدخل أمريكا؟

الفنتانيل أقوى بما يصل إلى 50 مرة من الهيروين، ويتم خلطه بشكل متزايد مع مخدرات أخرى غير مشروعة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج مميتة.

قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) إن الفنتانيل يأتي إلى الولايات المتحدة إلى حد كبير من الصين، من خلال عصابات المخدرات في المكسيك.

وتقول السلطات إن الفنتانيل يمكن تصنيعه وتوزيعه بسهولة أكبر من المخدرات غير المشروعة ذات الأصل النباتي، الأمر الذي يتطلب شركات واسعة النطاق لزراعته وتسويقه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفنتانيل الأربعاء عندما يجتمع الزعيمان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وسيكون الاجتماع بين شي وبايدن أول لقاء بينهما منذ عام، وسط توترات بشأن التجارة والعقوبات ومسألة ما إذا كانت تايوان تحكم نفسها أم أنها أرض صينية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن هذه ستكون أيضًا أول زيارة يقوم بها شي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017.

ولدت المحادثات بين الزعيمين في نوفمبر 2022 بعض الزخم الإيجابي، لكنها توقفت بسرعة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني مزعوم في فبراير قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية.

ومن شأن الاتفاق الجديد بشأن الفنتانيل أن يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في استعادة العلاقات الدبلوماسية الودية بين الدولتين، فضلاً عن علامة على التقدم الذي تحرزه إدارة بايدن في استهداف استيراد الفنتانيل وغيره من المواد غير المشروعة، حيث تقاوم معدلات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة بعناد معظم الجهود المبذولة للحد منها.

وتضاعف معدل الوفيات المرتبطة بهذا الدواء أكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة من 2016 إلى 2021، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه.