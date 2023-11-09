تعزيز التعاون الدفاعي.. أبرز الملفات على طاولة لقاء بايدن ونظيره الصيني

سلطت شبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية، الضوء على لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ عام، مشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى التزام الصين بالعمل معاً بشأن أزمة الفنتانيل وتعزيز التعاون الدفاعي بينهما وأزمة تايوان.

وأفادت الشبكة بأن الولايات المتحدة تأمل في الإعلان عن التزام جديد من الصين لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة واستئناف بعض الاتصالات بين جيشي البلدين عندما يجتمع الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل، حسبما أفادت مصادر مطلعة عن المناقشات.

ازمة تايوان

وقال مسؤول أمريكي سابق إن الصين تتوقع التزاما من بايدن بأن إدارته لن تتدخل في جهود جزيرة تايوان التي تطالب بها بكين نحو الاستقلال.

كما حصلت بكين أيضًا على اجتماع مرغوب فيه بشدة بين وزيرة الخزانة جانيت يلين ونظيرها الصيني، نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، هذا الأسبوع - وهي مناقشة من المتوقع أن يستخدمها لمحاولة تقييم نطاق وحجم القيود القادمة على الاستثمار الأمريكي.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي حالي ومسؤول أمريكي سابق إن الصين في العديد من الصناعات ذات التقنية العالية، حيث تقوم يلين بوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح، التي تم تفويضها في الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في أغسطس.

مجموعة عمل مشتركة بشأن الفنتانيل

ونقلت الشبكة عن المصادر المطلعة على المناقشات إن أحد احتمالات التعاون الجديد بشأن الفنتانيل هو إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمحاولة معالجة هذه القضية.

كما أنه من المتوقع أن يتضمن الإعلان عن الاتصالات العسكرية بين واشنطن وبكين، التي ظلت باردة منذ أشهر، استئناف الاتفاقية الاستشارية البحرية العسكرية، والتي يناقش بموجبها البلدان السلامة في مياه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك جنوب الصين.

وبحسب التقرير فقد وقعت الولايات المتحدة والصين على الميثاق البحري في عام 1998، الذي يركز على سلامة السفن والطائرات والأفراد في البحر، ويهدف إلى فتح الاتصالات على مستوى المشغلين لمناقشة حالات السلوك غير الآمن وغير المهني.

لكن الجيش الصيني ألغى حوارات الميثاق القليلة الماضية، والتي يقول مسؤولو الدفاع الأمريكيون إنها تزيد من فرص حدوث تصادم أو سوء تقدير.

وقال المسؤولان الدفاعيان إن وزير الدفاع لويد أوستن قد يجري أيضًا محادثة طال انتظارها مع نظيره الصيني.

سيأتي هذا الاختراق بعد أسابيع فقط من إطاحة شي بوزير الدفاع لي شانغ فو، حيث كان لي يخضع لعقوبات أمريكية منذ إدارة ترامب، وهي نقطة خلاف بين الولايات المتحدة والصين والتي غذت رفض الصين التعامل مع أوستن.

وقال المسؤولان الدفاعيان إن وزارة الدفاع طلبت عقد اجتماع بين أوستن ومسؤول صيني كبير في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا بإندونيسيا الأسبوع المقبل، لكن الحكومة الصينية لم ترد بعد.

ورفض البيت الأبيض التعليق.

وفي بيان، قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن أوستن وغيره من كبار القادة "في جميع أنحاء الوزارة كانوا دائمًا واضحين للغاية بشأن أهمية الاتصالات العسكرية مع جمهورية الصين الشعبية، ولا يوجد بديل للمحادثات الموضوعية بين البلدين".

الصراع في المنطقة

وأضاف التقرير "إن القادة الدفاعيين والعسكريين، وخطوط الاتصال المفتوحة ضرورية لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع، لذلك سيتم التواصل السعي لإجراء مناقشات عملية مع جمهورية الصين الشعبية - من مستوى القائد إلى مستوى العمل".

ويعد الاجتماع بين بايدن وشي، والذي لم تؤكده الصين رسميًا، تتويجًا لأشهر من الجهود التي بذلها مسؤولو إدارة بايدن لإصلاح العلاقات المتوترة للغاية.

وكان الهدف من اجتماعهما في نوفمبر 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين الدول الصناعية والأسواق الناشئة في بالي بإندونيسيا، هو الحد من التوترات المتزايدة.

وفي ذلك الوقت، قال البيت الأبيض إن بايدن وشي "تحدثا بصراحة عن أولويات كل منهما" لمدة ثلاث ساعات من خلال مترجمين فوريين، واتفقا على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الصين لمتابعة المناقشات، لكن الرحلة في فبراير ألغيت فجأة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني قبالة ساوث كارولينا.

وقال بايدن في الأيام التالية إنه ينوي التحدث إلى شي هاتفيا، لكن المكالمة لم تتحقق أبدا.