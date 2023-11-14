عادل حمودة: وزير مالية إسرائيل ترك الاقتصاد منهارًا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”، تحدث منذ فترة زمنية قصيرة عن فكرة المناطق العازلة، وأكد أن هذه المناطق في الضفة الغربية لا يجب أن يدخلها العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية منذ عام 1948.

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن “سموتريتش” بدأ يتحدث عن قضية تثبت بشكل أو بآخر أن حكومته في أزمة حادة، وترك الاقتصاد الإسرائيلي منهارًا والمشكلات الخاصة بتهجير المستوطنين وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه أوقف تحويلات أموال الفلسطينيين مثل الضرائب والجمارك، حيث إن هناك 68 مجلسًا عربيًا لعرب 48 أوقف عنهم الدعم الذي يتلقونه.

وأوضح حمودة أن وزير المالية الإسرائيلي يعد من غلاة اليمين الإسرائيلي المتطرف في حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه يتحدث عن الصهيونية الدينية، وقدم 12 تشريعًا منها قانون الاستيطان في عام 2015، وقانون التسوية في عام 2017 الذي يبيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.