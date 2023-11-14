الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف سنجر: المجتمع الدولى أدرك رسالة الرئيس السيسى وسعيه لتحقيق السلام

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الأمريكيين فيما يقدم من الدول المجاورة للقضية الفلسطينية، والتركيز هنا على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي. مؤكدًا أن اسم الرئيس ومصر يتكرران بشكل كبير في الصحافة الأمريكية لأنهم سمعوا وفهموا الرسالة المصرية ورسالة الرئيس السيسي بأنه يسعى إلى أن يحقق سلامًا حقيقيًا وتقليلًا لأي صراع فلسطيني إسرائيلي.

وأضاف سنجر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمريكيين فهموا أن الإسرائيليين لا يستجيبون لأي قرار في تعطيل لنقل المساعدات الإنسانية من قبل الإسرائيليين، مؤكدًا أن مصر تضغط بكل قوة لنقل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكنهم يتلكؤون تحت حجج واهية لقتل المزيد من الفلسطينيين.

وأوضح أن ما يحدث من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه تجاه الفلسطينيين هي حرب إبادة وتطهير عرقي واضح يدان به هؤلاء أمام محكمة الجرائم بما يقترفانه من قتل مباشر وضرب مباشر للمستشفيات ومنع الغذاء والطعام والوقود، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار ولن يتحقق من دول أخرى إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية صراع فلسطيني اسرائيلي

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