الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادات "المؤتمر" يعلنون من شمال سيناء تأييدهم للرئيس السيسي

اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، نائب رئيس الحزب، إن وطننا يمر بظروف عصيبه تستلزم منا استنهاض الهمم وإعادة بطولات الآباء والأجداد في بذل الجهد والوقوف خلف قيادتنا السياسية الرشيدة التي برهنت بصدق وبحق علي شهامة ووطنية الرئيس السيسي الذي قدم الكثير والكثير واستدعاه الشعب في 2013 وكان علي قدر المسؤولية واستطاع بمعاونة أبناء سيناء الشرفاء في تقديم وتوفير سلعة من اغلي السلع في العالم هي "سلعة الامن" التي لا تقدر بثمن  نعم المصريون بالامن لسنوات واستطعنا البناء والتنميه.

أضاف رسلان:"جئنا اليوم لجني الثمار ولاستكمال البناء ولنجدد العهد للقائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وأمامنا اختبار وامتحان حقيقي واعلم شهامتكم ومرءوتكم وجئنا لنقول معا ولنكون معا علي قلب رجل واحد خلف وطننا الكبير مصر وخلف رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي".

من جانبه، قال د.مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، حضرنا الي سيناء لنعلن دعمنا وتأييد  حزب المؤتمر للرئيس عبد الفتاح السيسي،  لأنه يري سيناء بعيون القائد الذي سعي لتنمية سيناء ووقوفه ضد تهجير الفلسطينيين الي سيناء قائد أكد أنه لا تفريط في حبة رمل من سيناء قائد يقف صامد أمام العالم من أجل الحفاظ على وطنه، ونحن سعداء بلقاء أهالي سيناء ونحمد الله أن انطلاق قطار مؤتمرات حزب المؤتمر يكون من علي أرض سيناء.

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وقال اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب، لقد خدمت في سيناء ١١ عاما تعلمت فيها الولاء والوفاء للوطن وقدم أهالي سيناء البطولات الفداءية للوطن،  انتم أبناء مصر المخلصين، وابناء اعظم حضارة  هي الحضارة الفرعونيه الممتدة عبر آلاف السنين،  لافتا أن حزب المؤتمر هو اول حزب يطلق مؤتمرات جماهيرية لتأييد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من علي أرض سيناء الغالية

جاء ذلك  خلال انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر  من محافظة شمال سيناء،  وبحضور  الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وبحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام،  اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب،  عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب،  سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب،  دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي، واسلام تمراز  رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس، وماجدة بدوي أمينة الإعلام.

وبحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة،النائب سليمان الزملوط، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان وامين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.

اللواء طارق رسلان مجلس الشيوخ الحزب السيسي المصريون

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