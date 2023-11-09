الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب المؤتمر: الانتخابات الرئاسية فرصة لتنشيط الأحزاب السياسية واكتشاف كوادر جديدة

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب أعلن عن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هناك حراك توعوي لكوادر الحزب بالمحافظات المختلفة حول أهمية المشاركة بالانتخابات وأنه يوجد على الساحة أكثر من مرشح وعليهم الاختيار من بينهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني بداية عودة الحياة للأحزاب السياسية لانها مارست دورها في كل الملفات وهذا إحياء لدورها في الحياة العامة، مؤكدًا أن الانتخابات والاستحقاقات حالة من الحالات التي تلتقي فيها الأحزاب بكوادرها وتنشيط الكوادر الخاملة واكتشاف أخرى جديدة.

الاستحقاقات الانتخابية بوجه عام هي إحياء لحركة الأحزاب

وأكد أن الاستحقاقات الانتخابية بوجه عام هي إحياء لحركة الأحزاب وإثراء للأعضاء الجدد كما أنها فرصة ذهبية للأحزاب لاكتشاف كوادر جديدة بالاحتكاك بالمواطنين بكل المحافظات وكذلك تثبيت دورها وزيادة الثوابت.

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