الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لإنجازاته الضخمة في سيناء.. الأهالي يعلنون تأييدهم للسيسي لفترة رئاسية جديدة

مؤتمر دعم المرشح
مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالعريش

انطلق المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميده عضو مجلس الشيوخ، مؤسس مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة العريش بشمال سيناء بالسلام الوطني وتلاوة القرآن.

جاء ذلك بحضور رئيس الحزب والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام،  اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب،  عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب،  سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب،  دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي، واسلام تمراز  رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس، وماجدة بدوي أمينة الإعلام ونواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة، النائب سليمان الزملوط، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان وامين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.

قال أمين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش إننا نعتز بالرئيس السيسي، مؤكدين حماية أرض الوطن ودعم الرئيس، للحفاظ علي مقدرات الوطن وحماية أراضيه.

من جانبه، رفض الشيخ علي فريج نائب رئيس حزب المؤتمر، محاولات الكيان الصهيوني تهجير أهالي قطاع غزة الي سيناء،  قائلا: نحن علي استعداد لتقديم آلاف الشهداء للحفاظ على تراب سيناء، موجها التحية للقوات المسلحة واجهزة الدوله وشيوخ القبائل ومجاهدي سيناء.

وأعلن فريج عن تأييد أهالي سيناء للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي أحيا سيناء بإقامة الأنفاق وتطوير ميناء العريش ومطار العريش أقام مجمعات سكنية، بيملك الأراضي واعطي الأولوية لأهالي سيناء.

المؤتمر الجماهيرى حزب المؤتمر عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ مجلس القبائل العربية مدينة العريش

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