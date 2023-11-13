لقاءات جماهيرية لتعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة في الوحدات المحلية بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن فعاليات الحملة القومية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن انطلقت اليوم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والذي أكد خلالها الحث على ضرورة أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجب المواطنة لمزيد من الاستقرار والنهوض بالوطن.

ومن جانبه قال المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إنه لا بد من النزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع باعتبارهم عنصر حيوي وفعال حيث تشهد مصر مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي يطلق عليها مرحلة التحول الديمقراطى وفيها يتم التأكيد على توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.



قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه تم تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت ريادة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضه ورندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع



جرى اليوم تنفيذ اللقاء الثاني من الحملة بمركز شباب السعيدية البحرية إدارة شباب كفر سعد تنفيذ محمد العزبي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة تعد اختبار لمدى ديمقراطية النظام السياسي الحاكم، حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا هاما على ديموقراطية النظام السياسي، ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك على ديمقراطية النظام السياسي.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي، يطلق عليها مرحلة التحول الديمقراطي، وفيها يتم التأكيد على توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.