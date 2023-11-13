الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقاءات جماهيرية لتعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة في الوحدات المحلية بدمياط

لقاءات جماهيرية لتعزيز
لقاءات جماهيرية لتعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة

قالت الدكتورة  منال عوض محافظ  دمياط، إن فعاليات الحملة القومية  في الوحدات المحلية للمراكز والمدن انطلقت اليوم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والذي أكد خلالها  الحث على ضرورة أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجب المواطنة لمزيد من الاستقرار والنهوض بالوطن.

 

ومن جانبه قال المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إنه لا بد من النزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع باعتبارهم عنصر حيوي وفعال حيث تشهد مصر مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي يطلق عليها مرحلة التحول الديمقراطى وفيها يتم التأكيد على توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.


قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه تم تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت ريادة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضه ورندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع


جرى اليوم تنفيذ اللقاء الثاني من الحملة بمركز شباب السعيدية البحرية إدارة شباب كفر سعد  تنفيذ محمد العزبي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.


وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة تعد اختبار لمدى ديمقراطية النظام السياسي الحاكم، حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا هاما على ديموقراطية النظام السياسي، ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك على ديمقراطية النظام السياسي.


وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي، يطلق عليها مرحلة التحول الديمقراطي، وفيها يتم التأكيد على توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.

الترشح لـ انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة دمياط أحداث دمياط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط مدينة دمياط

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير التعليم وطالب دمياط النابغة

حملة تموينية مكبرة تطوف شوارع محافظة دمياط.. وضبط المخالفين

اختيار 227 مواطنا في القرعة العلنية للحج في دمياط

تطهير بالوعات الصرف بعد هطول أمطار على شوارع دمياط

اليوم.. إجراء قرعة الحج في رأس البر بدمياط

اليوم.. بدء عملية تسليم وحدات "جنة مصر" في دمياط

أمطار غزيرة على شوارع محافظة دمياط وحملات لكسح المياه

لقاء جماهيري بدمياط لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

الفنانة سلوى عثمان تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها (صور)

الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر آية الزيني يروي تفاصيل الواقعة.. فما القصة؟

كيف أصبحت مصر الدولة رقم 16 على مستوى العالم في تشغيل مترو الأنفاق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان