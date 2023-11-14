الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرشحو انتخابات الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية.. والهيئة الوطنية تراقب حجم الإنفاق

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يواصل، اليوم الثلاثاء، المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وحملاتهم الانتخابية ممارسة الدعاية الانتخابية بكل أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتي انطلقت 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.

وتمثل الدعاية الانتخابية كل الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق لافتات وملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.

 

ضوابط ومحظورات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عددًا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليونًا فى الجولة الأولى و5 ملايين فى الاعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلي لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضًا بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليونًا المخصصة للإنفاق.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وحظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع.

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الهيئة الوطنية تحدد محظورات الدعاية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024

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استعلام اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وشجعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، المصريين فى فيديوهات على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والنزول أثناء الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تجري فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10و11و12 ديسمبر.

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