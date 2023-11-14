الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، وذلك بحضور  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم من متابعات دورية على أرض الواقع لمختلف أوجه تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة، والمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، مؤكدًا أن ذلك يأتي تحقيقًا للتكامل بين هذه المناطق المهمة، وتعظيما لما بها من مقومات وإمكانات أثرية وتاريخية، وصولًا لإتاحة تجربة متفردة للسائحين والزائرين لهذه المنطقة السياحية، وبما يعكس الوجه التاريخي والحضاري لمصر.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة  الأهرامات،  حيث تمت الإشارة إلى موقف إقامة بوابات للدخول والخروج بطريق الفيوم، ومركز للزوار، وساحات انتظار سيارات، ومسارات للحركة داخل المنطقة الأثرية، ومحطات استراحة وتوقف، ومنطقة التريض، ومبان خدمية، وشبكات بنية تحتية، ومباني شرطية، ونقطة إطفاء، وأنظمة وكاميرات مراقبة، وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من الخدمات المتنوعة والتيسيرات لزائري المنطقة الأثرية، ويجعل من زيارتهم لهذه المنطقة تجربة سياحية متميزة.

يشار إلى أن نسبة الأعمال بمتحف مركب خوفو داخل المتحف المصرى الكبير، قد انتهت نسبة الأعمال الإنشائية بالمبنى بنسبة 100 % وتجاوزت نسبة التشطيبات الداخلية 87% وعن محاكاة حفرة المراكب فقد انتهت جميع الأعمال الإنشائية وكذلك الأثرية متمثلة في وضع الأحجار الأثرية علي الحفرة بنسبة 100%، وجار العمل علي الانتهاء من أعمال العرض المتحفي الخاص بمتحف مراكب الملك خوفو، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها إلى 78%.

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