استجابة إنسانية.. "الداخلية" تصدر بطاقة لسيدة معمرة فى منزلها بالشرقية

فى لفتة إنسانية استجابت وزارة الداخلية لالتماس أهلية سيدة مسنة بالشرقية لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها بمنزلها مراعاةً لظروفها الصحية.



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فقد استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لالتماس أهلية ("سيدة مسنة- سن 102 عام"- مقيمة بمحافظة الشرقية).. ومساعدتها فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها فى منزلها نظرًا لظروفها الصحية, حيث تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها دون تحملها ثمة نفقات مالية.



وقد لاقت تلك المبادرة استحسانًا وقبولًا من أهلية السيدة، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية وتفعيل الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.