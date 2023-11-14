جنات تحيي ذكرى وفاة والدها: "أفنى سنوات عمره ليسعدنا"

أحيت الفنانة المغربية جنات، الذكرى السادسة لوفاة والدها معربة عن اشتياقها الكبير له، داعية له بالرحمة والمغفرة، وتفاعل معها عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت جنات صورة والدها الراحل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، معلقًة: "مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أبًا فليحافظ عليه فوالله الشوق بعد الممات قاتل".