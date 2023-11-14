الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: إجراءات إسرائيل هى التى تعوق وتؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

علّق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تصريحات وزارة الخارجية بشأن الادعاءات الإسرائيلية بأن الجانب المصري هو من يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وكيف يقوم الجانب الإسرائيلي بقلب الحقائق، قائلا: "إجراءات إسرائيل هى التي تعوق وتؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين".

وسائل إعلام: إسرائيل أو أمريكا تحاولان اتهام مصر بعرقلة العمل عبر معبر رفح

وقال، خلال مداخلة هاتفية لغرفة "الأخبار" على فضائية DMC، اليوم الثلاثاء، إن تلك التصريحات لم تعد الأولى من قبل وسائل إعلام إسرائيل أو الولايات المتحدة في محاولة منهما لاتهام مصر بعرقلة العمل عبر معبر رفح، ولكن الجانب الإسرائيلي هو الذي يضع شروطا منذ اليوم الأول التي بدأ الحديث بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع، أن جميع الشاحنات قبل عبورها لقطاع عزة يجب أن تتوجه نحو 70 كيلو إلى نقاط تفتيش إسرائيلية، ثم تعود مرة آخرى وتعبر معبر رفح إلى القطاع، منوهًا بأن إسرائيل من آن إلى آخر تصرح بعدم السماح لدخول الوقود من خلال معبر رفح وتلك الإجراءات التي تتم من إسرائيل هو التأكد من عدم دخول سلاح من الشاحنات التي تحمل المساعدات.

فلسطين لديها 4 معابر وتسيطر عليها إسرائيل

وأضاف، أن “مصر هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يمكن لأخواتنا في فلسطين العبور منها ومن الأراضي المصرية يتوجهون لكافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن فلسطين لديها 4 معابر وتسيطر عليها إسرائيل وقامت بإغلاقها تماما منذ العدوان على قطاع غزة”.

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