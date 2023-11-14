الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض دور مصر الداعم الدائم للفلسطينيين وقضيتهم

علم مصر وفلسطين
علم مصر وفلسطين

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن دور مصر الداعم الدائم للفلسطينيين وقضيتهم.

وجاء في الفيديوجراف:

  1. منذ بدء العدوان على غزة وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة للقطاع.
  2. رفضت مصر إجلاء الرعايا الأجانب من غزة بعد إدخال المساعدات إلى القطاع.
  3. طالبت مصر إسرائيل بعد استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني لتسهيل دخول المساعدات.
  4. حددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية وتوصيلها للقطاع.
  5. أجرت مصر محادثات مكثفة لإيجاد سبل للتهدئة وتأمين إيصال المساعدات إلى غزة.
  6. استضافت مصر مؤتمر القاهرة للسلام لتعلن رؤيتها لحل يضمن استقرار المنطقة.
  7. نجحت مصر في انتزاع مواقف دولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.
  8. أجهضت مصر مخططات التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه دول الجوار.
  9. ألقت مصر الضوء في فعاليات دولية على جرائم جيش الإسرائيلي في غزة.
  10. أدانت مصر سياسة العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.
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