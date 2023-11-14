"القاهرة الإخبارية" تستعرض دور مصر الداعم الدائم للفلسطينيين وقضيتهم
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن دور مصر الداعم الدائم للفلسطينيين وقضيتهم.
وجاء في الفيديوجراف:
- منذ بدء العدوان على غزة وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة للقطاع.
- رفضت مصر إجلاء الرعايا الأجانب من غزة بعد إدخال المساعدات إلى القطاع.
- طالبت مصر إسرائيل بعد استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني لتسهيل دخول المساعدات.
- حددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية وتوصيلها للقطاع.
- أجرت مصر محادثات مكثفة لإيجاد سبل للتهدئة وتأمين إيصال المساعدات إلى غزة.
- استضافت مصر مؤتمر القاهرة للسلام لتعلن رؤيتها لحل يضمن استقرار المنطقة.
- نجحت مصر في انتزاع مواقف دولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.
- أجهضت مصر مخططات التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه دول الجوار.
- ألقت مصر الضوء في فعاليات دولية على جرائم جيش الإسرائيلي في غزة.
- أدانت مصر سياسة العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.
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