الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع ضحايا جرائم الاحتلال بالضفة الغربية لـ190 شهيدًا منذ 7 أكتوبر

ضحايا جرائم الاحتلال
ضحايا جرائم الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية لـ 190 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد سقوط شهيدين، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبا عاجل.

شهداء الضفة الغربية

وقالت وزارة الصحة إن الضفة الغربية سجلت 389 شهيدًا منذ بداية العام الجاري.

وقد أعلن الدكتور محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في غزة، بدء خروج المراكز الصحية في جنوب القطاع عن الخدمة؛ بسبب القصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعمد للمشافي وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى نقص حاد في الوقود، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الضفة الغربية إسرائيل الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائلي في الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي

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