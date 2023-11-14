الهلال الأحمر الفلسطيني: تواصل قصف المنشآت الصحية في قطاع غزة

كشف رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الوضع الإنساني والصحي في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال "النمس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على المنشآت الصحية منذ أكثر من أسبوع، لافتًا إلى تعرض القطاع الصحي والعاملين في جهاز التعامل والطوارئ ومقدمي الرعاية الأولية للاستهدافات المتواصلة من قبل الاحتلال.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية عملت على "شل" المنظومة الصحية خاصة في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفيات الكبيرة مثل مستشفى الشفاء والقدس غزة وتضرر عدد كبير من المستشفيات، وبالتالي الطواقم لا تستطيع انتشار الشهداء ونقل المصابين والجرحى وكثير من المرضى الآن في أقسام المبيت في غرف الإنعاش في تلك المستشفيات، يتعرضوا للموت البطئ؛ بسبب عدم قدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات لهم.

وأشار: إلى أن النزوح من الشمال إلى الجنوب، هي رحله محفوفة بالمخاطر يتعرض لها النازحون؛ لأنهم يسيرون لمسافات طويله تصل إلى 4 كيلو مترات، إضافة لتعرضهم للانتظار لوقت طويل لحين تسمح لهم القوات الإسرائلية المتمركزه عند شارع صلاح الدين، وبعضهم يتعرض للاعتقال، وبالتالي نجد صعوبه في التنسيق لإيجاد ممر آمن لإرسال المرضي والمصابين لمستشفيات قطاع غزة.