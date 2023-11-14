الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بروتوكول بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة لوضع رؤية واستراتيجية موحدة لقضاء التأديب

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة

 وقع المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب – رئيس مجلس الدولة، بروتوكول تعاون - هو الأول من نوعه - بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الربط والتكامل الإلكتروني وبلورة إجراءات قضاء التأديب والخدمات المتعلقة به.

جاء ذلك خلال زيارة  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، للمستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، والتي رافقه فيها وفد رفيع المستوى ضم كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والسادة المستشارين أعضاء وحدة التحول الرقمي، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.

حيث كان في استقبال " عباس":  المستشار  أحمد عبود - رئيس محاكم القضاء الإداري، ة المستشار أحمد حامد - رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار سامي عبد الحميد - الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار عصام شعراوي - الأمين العام المساعد للعلاقات العامة وشئون مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار  تامر أبو زيد الدقاق - الأمين العام المساعد للشئون المالية، والمستشار وائل سعد علي هلال - الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، والمستشار محمد يسري الشيخ - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالله حسن رسلان - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد شتا - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف لوضع رؤية واستراتيجية موحدة لقضاء التأديب، يتم من خلالها تطوير نظام العمل المشترك بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتبادل المعلوماتي عبر منظومة إلكترونية شاملة لإجراءات إيداع القضايا والمحاكمة والطعون التأديبية، ومتابعة جلسات المحاكم التأديبية، وإتاحة الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل المعلومات. 

وفي نهاية اللقاء قام كلُ من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب- رئيس مجلس الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.

يأتي ذلك في إطار التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة خلال التوقيع
رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة خلال التوقيع
رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة
رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة
خلال التوقيع
خلال التوقيع
رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة
رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس الدولة
النيابة الإدارية مجلس الدولة بروتوكول قضاء التأديب رئيس مجلس الدولة

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