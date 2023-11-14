الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تخليل ليمون معصفر داخل مدرسة ثانوية يثير جدلًا على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

صورة الطالبات
صورة الطالبات

أثارت صورة منتشرة لطالبات مدرسة تعليم فني، جدلا واسعًا على السوشيال ميديا حيث يقوم الطالبات بعمل "ليمون معصفر" داخل الفصل، وتداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا الصورة بسخرية، وبالبحث وجدنا أن هناك قصة وراء هذه الصورة المتداولة. 

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كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الصورة من حصة اقتصاد منزلى لطالبات مدرسة طامية الثانوية الزراعية.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن هذا تحت القيادة المميزة للمهندس هشام السنرواي مدير المدرسة.

وتابعت أن هذا هو نشاط كبير داخل قسم الصناعات الغذائية بقيادة المهندسة آمال محمود وإشراف المهندس أحمد عبدالله والمهندس فوزي عشري والأستاذ علي محمد عبدالله ويتم من خلالها إتمام عملية تخليل الليمون المعصفر داخل القسم.

وأشارت المصادر إلى أن هذا نوع من أنواع النشاط فى المدرسة ولا يستحق كل هذا الجدل على السوشيال ميديا، ويتم تدريب طالبات الصف الثاني قسم فني تصنيع غذائي على طريقة تخليل الليمون المعصفر.

 

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