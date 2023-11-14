محافظ أسيوط يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى والمراكز

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، والتي تعتبر خير شاهد على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مشروعات التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتفقد المحافظ الأعمال النهائية لإحلال وتجديد محطة مياه الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية الإجمالية بـ 51 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة 242 مليون جنيه، و رافقه خلال الجولة المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس عاطف ناثان استشارى الدعم الفني بالشركة.

محطة مياه الهلالي تهدف لتحسين الخدمة بمدينة أسيوط وتوسعها العمراني

وتفقد المحافظ ومرافقيه الأعمال النهائية التي تتم بالمحطة تمهيدًا لتشغيلها لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية بها، لافتًا إلى إنه تم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 17 ألف متر مكعب/يوم إلى 51 ألف متر مكعب/يوم.

ونوه "سعد" إلى أن الهدف من إحلال وتجديد المحطة هو القضاء على ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض المناطق، وتحسين جودة المياه في المدينة بالكامل، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ،حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بها.

تسهيل إجراءات التنفيذ أمام الشركات المنفذة لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة

وأشار المحافظ إلى الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد ، لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة ومتابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع لتذليل كافة العقبات ، وتسهيل إجراءات التنفيذ أمام الشركات المنفذة لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة، ووفقًا لمعايير الجودة في التنفيذ فضلًا عن اجتماعاته ولقاءاته المستمرة بحضور الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرى لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها.

ووجه بضرورة تسريع معدلات الأداء وسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال للإنتهاء من المحطة وتشغيلها في القريب العاجل لتعود بالنفع على المواطنين، كما وجه بزيادة المسطحات الخضراء في مدخل المحطة وبين المباني الخدمية بها مؤكدًا على ضرورة بذل الجهود بكافة مواقع العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ليشعر المواطن بحجم الانجازات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات.