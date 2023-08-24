الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات وشروط الالتحاق للعمل بمدارس ابدأ بمدينتي "بدر ودمياط"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية في مدينتي (بدر / دمياط)، وذلك خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023.

ويقدم "الدستور"، في التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة عن تلك المدارس ومميزات وشروط الالتحاق بها.

أنشئت تلك المدارس، في مدينتي بدر ودمياط، حيث تعد بداية مجموعة من المدارس الجديدة على مستوى الجمهورية في العديد من التخصصات، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

توفير تعليم فني وتقني متطور ومتخصص في مجالات حديثة ومطلوبة في سوق العمل، هذا ما تهدف إليه مدارس "أبدأ"،  كما تسعى إلى تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني والتقني في المجتمع، وإبراز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مميزات الالتحاق بمدارس ابدأ

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مميزات الالتحاق بالعمل فى المدارس الوطنية للعلوم التقنية "أبدأ"، وجاءت كالتالي:
١- يوفر العديد من المزايا منها العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي العالمي ومتطلبات الأمن والسلامة وتطبيق معايير الجودة العالمية.

٢- توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين.

٣- توفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي.

٤- الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء، فضلا عن التمثيل الرسمي للـمـدارس ومراكز التدريب التابعة للمشروع في المؤتمرات والمعارض.

شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية " أبدأ"

وكشفت وزارة التربية والتعليم شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية " أبدأ " كالآتي:

١- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2023.

٢- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات.

٣- يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

٤- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

٥- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل.

٦- فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

ويمكن للمعلمين والإداريين الذين تتوافر بهم شروط الالتحاق للعمل بالمدرسة الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر هذا الرابط:
https://tawzef.emis.gov.eg

وعلى الطالب المتقدم ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg

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