الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: سينتهى الأمر بمحامى قضية الوثائق السرية جاك سميث فى "مؤسسة عقلية"

ترامب
ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما وصفه بـ"فريق الخاسرين وغير الأسوياء" الذي يلاحقه في المحكمة، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن المسئولين عن التحقيقات ضده سينتهي بهم الأمر في "مؤسسة عقلية" إذا أعيد انتخابه.

وتم توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات هذا العام، ويواجه الآن سلسلة من المحاكمات المدنية والجنائية أثناء حملته للترشح مرة أخرى للبيت الأبيض في عام 2024.

وعبر منصة "تروث سوشيال"، التي دشنها الرئيس الأمريكي السابق، كتب ترامب: "سينتهي الأمر بالمختلين جاك سميث، وأندرو وايزمان، وليزا موناكو، وفريق الخاسرين وغير الأسوياء من المنظمة الرقابية CREW، وجميع بقية المتعصبين اليساريين الراديكاليين والبلطجية الذين يعملون بشكل غير قانوني لسنوات من أجل الإطاحة بي، بسبب معاناتهم من مرض فظيع، وهو متلازمة اضطراب ترامب- في مؤسسة عقلية بحلول الوقت الذي تنتهي فيه ولايتي القادمة كرئيس بنجاح"، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ويشرف المحامي الخاص جاك سميث على التحقيقات الفيدرالية في سوء تعامل ترامب المزعوم مع الوثائق السرية، والتي تم توجيه التهم بشأنها في يونيو، وفي جهود الرئيس السابق لإلغاء نتيجة انتخابات 2020. 

ووايزمان هو مسئول سابق في وزارة العدل، وموناكو هي نائب المدعي العام الأمريكي. 

وقامت منظمة CREW بتعيين المواطنين من أجل المسئولية والأخلاق في واشنطن، وهي منظمة رقابية رفعت دعوى قضائية مؤخرًا لإزالة دونالد ترامب من الاقتراع الرئاسي لعام 2024.

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الحزب الجمهورى: ترامب سيكون المرشح الرئاسى حتى لو تمت إدانته

حملة تستهدف ترشحه لانتخابات 2024

ونفى "ترامب" ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا الجنائية والمدنية المرفوعة ضده، قائلا: إن التحقيقات جزء من "حملة مطاردة" سياسية ضده تهدف إلى إضعاف موقفه كمرشح لانتخابات 2024.

ولطالما هاجم الرئيس السابق، سميث، بالإضافة إلى المدعين العامين والشهود الآخرين المشاركين في قضاياه، متهمًا إياهم بالتحيز ضده وملاحقته بشكل ضار.

وكانت التعليقات المماثلة السابقة على سميث، الذي وصفه ترامب مرارًا وتكرارًا بأنه "مختل"، أدت إلى حصول الرئيس الأمريكي السابق على أمر حظر نشر من قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان- التي تترأس قضية ترامب لتخريب الانتخابات- والذي يمنعه من مهاجمة المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود.

دونالد ترامب المحامي الخاص جاك سميث منظمة CREW مؤسسة عقلية التحقيقات الفيدرالية قضية الوثائق السرية

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