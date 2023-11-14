"الأرصاد" تحذر المواطنين: تجنب القيادة إلا للضرورة القصوى

أمطار متوسطة تكون رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.

وقالت إنه من المتوقع أن تتقدم السحب باتجاه الشرق لتؤثر على بورسعيد ودمياط وشمال سيناء مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تقل حدتها على المناطق الداخلية للدلتا، مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية.

الظواهر الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/ساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2-3.5) متر، وتابعت: "تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة".

وأفاد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن حالة الطقس في مصر اليوم معتدلة الحرارة خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 20

العاصمة الإدارية 27 19

6 أكتوبر 27 19

بنهــــا 26 20

دمنهور 26 19

وادي النطرون 26 19

كفرالشيخ 25 18

المنصورة 26 19

الزقازيق 26 20

شبين الكوم 26 20

طنطا 25 18

دمياط 25 21

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 27 19

السويس 26 20

العريش 24 17

رفح 24 18

رأس سدر 31 21

نخل 28 19

كاترين 25 14

الطور 32 20

طابا 31 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 16

السلوم 24 16

سيوة 25 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 25

