الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين حيث أكدت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد الأمطار لتكون خفيفة ورعدية أحيانآ لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

الشبورة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون الشبورة المائية، اليوم الاثنين، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مما أدى إلى اعلان محافظة الإسكندرية إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من الساعة 4 فجر اليوم الإثنين وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

العظمى الصغرى

القاهرة 28 22

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 29 20

بنهــــا 28 22

دمنهور 27 20

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 21

العريش 27 17

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 28 18

المنيا 28 17

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبوسمبل 35 23