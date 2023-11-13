الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين حيث أكدت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.


وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد الأمطار لتكون خفيفة ورعدية أحيانآ لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

الشبورة 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون الشبورة المائية، اليوم الاثنين، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

 مما أدى إلى اعلان محافظة الإسكندرية  إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من الساعة 4 فجر اليوم الإثنين وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير.

 

حالة البحرين الأبيض والمتوسط
 توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 

العظمى الصغرى
القاهرة 28 22
العاصمة الإدارية 29 20
6 أكتوبر 29 20
بنهــــا 28 22
دمنهور 27 20
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 27 20
المنصورة 27 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 28 20
طنطا 27 19
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 29 21
السويس 28 21
العريش 27 17
رفح 27 18
رأس سدر 32 21
نخل 27 16
كاترين 25 13
الطور 28 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 28 19
العلمين الجديدة 27 18
مطروح 26 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 31 23
حلايب 30 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 27 18
بني سويف 28 18
المنيا 28 17
أسيوط 31 17
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 18
أبوسمبل 35 23

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد سقوط أمطار القاهرة هيئة الارصاد درجات الحرارة

الأكثر قراءة

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حمما وعمودا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

تراجع عالمى.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل .. القاهرة الإخبارية: الجيش الأمريكى يؤكد استهداف مواقع إيران فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصي الهاشمي فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطيني

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل