الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض الحرارة والصغرى 20.. "الأرصاد": فرص لأمطار متوسطة على القاهرة الكبرى

الطقس
الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة

 فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق خلال الفترة الحالية نظرًا لاستقبال الأمطار، وأضافت أنه تم إبلاغ الجهات المعنية بالملاحة البحرية بعدم استقرار حالة الطقس، مما يتسبب في اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموانئ المصرية. 

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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة


 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 
 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وفقًا لخريطة التنبؤات  جاءت على النحو التالي: 
 القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 20

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 22

درجات الحرارة امطار البحر المتوسط هيئة الأرصاد الجوية الحرارة الملاحة إضطراب الملاحة

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