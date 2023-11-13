الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض مناطق جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

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الزراعة: لجان متابعة في 26 محافظة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم : 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 19 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 20  والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 28

 

 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 27

 

 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 27

 

 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 العظمى 27

 

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 13 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 18 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 26

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 24

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 31

أماكن سقوط الأمطار أماكن سقوط الأمطار اليوم 21-11-2021 سقوط الأمطار امطار • حالة الطقس الاثنين

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