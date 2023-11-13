الزراعة: لجان متابعة في 26 محافظة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور أحمد يس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن لجان المتابعة بالإدارة المركزية لحماية الأراضي تتابع عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تحرير المحاضر للمخالفين مع متابعة المتهم مع العرض على النيابة ويدلي مهندس الحماية بآرائه حول ضبط المخالفة. وقد حصلت مخالفات على أحكام بسبب التعديات وصلت للحبس والغرامة التي وصلت إلى 5 ملايين جنيه.

وقال يس في تصريحات خاصة للدستور: تم تحقيق معدلات مرتفعة في 26 محافظة، حيث تم إزالة 50% من الحالات المطورة في غاية الصعوبة. وتم رصد حوالى 10 آلاف و137 حالة تعدي خلال الشهر الماضي، بإجمالي 452 فدان و23 قيراطًا. وتم إزالة حوالي 3 آلاف و363 حالة، بإجمالي 158 فدانًا و9 قيراطٍ، بنسبة تصل إلى 50%، وجارٍ استكمال باقي عمليات الإزالة.

وأوضح رئيس حماية الأراضي أن أكثر المحافظات التي تشهد تعديات هي محافظة البحيرة وكفر الشيخ وبني سويف، في حين تشهد المحافظات الحدودية مثل محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد أقل تعديات، وباقي المحافظات تشهد تعديات متوسطة. كما أشار إلى أن الإدارة أعدت مذكرة للحكومة بشأن تعديل عقوبات البناء على الأراضي الزراعية، لتتجاوز الحبس والغرامة ورفع الدعم التمويني والأسمدة عن المعتدين، وذلك بتنفيذ قرار الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 الخاص بالمحاكم العسكرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تم رفع مذكرة برفع الدعم التمويني والأسمدة عن 60 ألف حالة من المعتدين على الأراضي الزراعية، مطالبًا بتشديد أحكام توصيل المرافق وسرقة التيار الكهربائي. كما أشار إلى أن أسباب زيادة التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة تعود إلى عمليات تعظيم الجنيه والتكاليف على بناء العقارات وإشاعة وقف التراخيص، بالإضافة إلى إشاعة وجود عمليات تصالح جديدة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف يس: "إن عمليات ترخيص البناء مفتوحة ولم تغلق، وأن التراخيص الجديدة تحتاج إلى إحداثيات مكانية، مشيراً إلى أن الـ95 ألف فدان التي تم التعدي عليها منذ عام 2011 حتى الآن، حجبت الغذاء عن مليون ونصف المواطنين، وقد بلغت قيمة إنتاجها 10 مليارات جنيه من القمح والذرة، والمفروض استصلاح بدلاً منها حوالي مليون فدان في الصحراء بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه كاستثمارات مباشرة".