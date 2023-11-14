الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حشيش وسلاح وبودرة.. ماذا ضبطت الداخلية في القاهرة والشرقية؟

قوات الأمن
قوات الأمن

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة على تجار المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية ونجحت في إلقاء القبض على عدد منهم وضبط كميات من المواد المخدرة. 

ونجحت الجهود في  ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية.. وبحوزته (1،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة، وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبحوزته (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر "الهيروين، الأفيون، الشابو"، وضبط (3 عاطلين  "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة – قطعة سلاح أبيض "سكين".

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"الداخلية" تداهم تجار الكيف والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

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جهود مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية اليوم

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة ونجحت في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (1،155كيلو جرام لمخدر الأستروكس- كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، وضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش،وضبط (سائق له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (1،500كيلو جرام لمخدر الحشيش.

حشيش وسلاح وبودرة الداخلية الشرقية القاهرة وزارة الداخلية

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