الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تداهم تجار الكيف والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

الأمن
الأمن

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان في ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،300 كجم وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كجم وكمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية بحوزة 7 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 647 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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ضبط تاجر مخدرات "خطير" في كفر الزيات

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مداهمة أوكار الكيف.. ضبط هيروين وأسلحة نارية في حملات أمنية

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،500 كجم وكمية من مخدر البانجو وزنت 7 كجم وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كجم وكمية من مخدري الهيروين، الشابو وعدد من الأقراص المخدرة وطبنجة وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

الداخلية تجار الكيف والأسلحة دمياط أسوان قطاع الأمن العام

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