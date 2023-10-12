الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مداهمة أوكار الكيف.. ضبط هيروين وأسلحة نارية في حملات أمنية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط - سوهاج) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (36) قضية سلاح ناري بإجمالي 42 قطعة سلاح وعبارة عن 16 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (36 متهم لــ 27 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود فى ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (253) حكم قضائى متنوع.

 

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ضبط 280 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

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النيابة تحيل "ديلر مخدرات" يروج الحشيش في دار السلام لمحكمة الجنايات

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو")  وضبط عدد (2) قضية سلاح نارى بإجمالى (2 بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين) وتنفيذ عدد (824) حكم قضائى متنوع وضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (5 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 26 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (28 متهم لــ 3 منهم معلومات جنائية")

 

ونجحت الجهود في  ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار الحملات الأمنية.

مداهمة أوكار الكيف حملات أمنية قطاع الأمن العام المواد المخدرة سلاح

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