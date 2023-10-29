الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بحيازته "كوكتيل مخدرات".. التحقيق مع ديلر عين شمس

حبس
حبس

تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها مع المتهم بحيازة كميات كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

بدأت الواقعة بإلقاء القبض على (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته ( 18عبوة بلاستيكية بداخلها كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كجم  - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عين شمس المخدرات منطقة عين شمس معمل الكيميائى الإتجار بالمخدرات

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