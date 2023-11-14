انتقام أعمى.. احتجز ابنه وهدد بقتله بسبب طليقته فى المنوفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام طليقها (فني صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) باحتجاز نجلهما (طالب)، وتكبيل يديه بحبل داخل ورشة نجارة خاصة بزوج المُبلغة الحالي (نجار موبيليا) وقيامه بالتهديد بقتل نجله ونفسه بصاروخ معدني لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والصاروخ المعدني، وتحرير نجله المحتجز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.