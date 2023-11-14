محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثالثة لمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير المرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، لمتابعة سير العمل معدلات ونسب التنفيذ الحالية، والتي يجري تطويرها بالكامل لتشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشائهاز

ويأتي ذلك بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وسمر الموافى رئيس حي الضواحي،وعدد من الجهات التنفيذية، وعدد من المقاولين المسؤولين عن تنفيذ المشروع.

متابعة معدلات التنفيذ الحالية لأعمال تطوير المرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول معدلات ونسب التنفيذ الحالية الخاصة بأعمال تطوير المرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشاءها.

وتشمل أعمال تطوير المرحلة الثالثة رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالى ودهان واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية، يأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مؤسسة مشكاة نور والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان، ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن المشروع وحي الضواحي، لسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل، وشدد على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة للانتهاء من أعمال التطوير قبل احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثالثة

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثالثة

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثالثة

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثالثة