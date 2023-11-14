الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا تعتزم زيادة المساعدات المقدمة لأوكرانيا فى 2024

أوكرانيا
أوكرانيا

تعتزم الحكومة الألمانية إنفاق زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا في موازنة العام المقبل.

وجاء في مقترح لوزارة المالية الألمانية، مقدم إلى لجنة شئون الميزانية في البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، أنه بدلا من الأربعة مليارات يورو التي كان مخططا لها في الأصل، سيُجرى الآن تخصيص ثمانية مليارات يورو لدعم أوكرانيا في موازنة 2024.

وجاء في التقرير أن الأموال الإضافية مخصصة "لمزيد من الدعم لأوكرانيا، ولضمان على وجه الخصوص إعادة شراء المعدات العسكرية التي سلمها الجيش الألماني إلى أوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المقرر زيادة مخصصات ما يسمى باعتماد الالتزامات بمقدار ملياري يورو، وهي تتعلق بنفقات لن تكون مستحقة إلا في السنوات التالية. وتم هنا تخصيص إجمالي ستة مليارات يورو للسنوات المالية من 2025 إلى 2028.

وزير الدفاع الألمانى

وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قد أكد في وقت سابق اليوم خطط الدعم، وقال خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نعم، الثمانية مليارات يمكن أن تأتي.. آمل أن تأتي"، موضحا أنه جرت محاولة للتمهيد لذلك، لكن هناك حاجة بالطبع لموافقة البرلمان.

وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة أول أمس الأحد، قد نشرت تقريرا عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثمانية مليارات يورو. ولم يعلّق متحدثون عن وزارتي الدفاع والمالية على التقرير، مكتفين بالإشارة إلى إجراءات برلمانية سارية. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الإثنين، ضرورة زيادة الدعم لأوكرانيا على نطاق واسع.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة شئون الميزانية في البرلمان يوم الخميس المقبل؛ لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من وزيرة المالية كريستيان ليندنر.. ولا تزال التغييرات في النفقات المخططة ممكنة.

الحكومة الألمانية المساعدات العسكرية البرلمان الالماني أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بروكسل

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